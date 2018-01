Facebook startet Gaming Creator Pilot Program für Spiele-Streamer

Der Social-Media-Riese Facebook möchte zukünftig in Konkurrenz mit den großen Streaming-Anbietern wie Twitch, YouTube und Mixer treten und baut seine Möglichkeiten für Facebook-Live weiter aus. Mit einem kürzlich gestarteten „Gaming Creator Pilot Program“ sollen nun vor allem die Spiele-Streamer angesprochen werden. Diese bekommen durch die Teilnahme am Programm die nötigen Werkzeuge, um „bedeutende und engagierte Communities“ aufzubauen.

So können die Videos in 1080p und 60 FPS (statt wie bisher in 720p und 30 FPS) ausgestrahlt werden. Zudem soll ein Spendensystem eingeführt werden, so dass die Zuschauer, ähnlich wie auf anderen Plattformen die Streamer finanziell unterstützen können (inklusive monatlichen Abos etc.). Welchen Anteil Facebook dabei für sich beanspruchen wird, ist noch nicht bekannt.

Mit mehr als zwei Milliarden aktiven Nutzern (Stand Juni 2017) hat Facebook die nötige Reichweite, um mit anderen Streaminganbietern zu konkurrieren. Die Streamer können dabei ihre Inhalte auch über Instagram und Oculus anbieten. Ob das Vorhaben erfolgreich sein wird, dürfte nicht zuletzt auch von der Benutzerfreundlichkeit und der Interaktionsmöglichkeiten mit den Zuschauern abhängen. Facebook will daher zukünftig enger mit erfahrenen Streamern zusammenarbeiten, um entsprechende Verbesserungen vorzunehmen und neue Tools auf Basis des Feedbacks der Teilnehmer zu entwickeln. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.