XOne

Xbox One ab 251,95 € bei Amazon.de kaufen.

Ergebnis:

Unter den 53 Prozent der Umfrageteilnehmer, für die der Game Pass potentiell eine Rolle spielen könnte, sind die Antworten bunt gemischt. Der größte Anteil fällt hierbei mit 15 Prozent auf die Überlegung, sich den Dienst gezielt für einen kurzen Zeitraum von ein bis zwei Monaten zu abonnieren, um ausgewählte Titel aus dem Angebot durchzuspielen. Für 11 Prozent unserer User hingegen kommt der Game Pass nicht in Frage, weil sie ein generelles Problem mit Abo-Diensten haben.



Ich besitze keine Xbox One / Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht 47% Ich könnte mir vorstellen, den Game Pass bei einigen Spielen für ein bis zwei Monate zu abonnieren 15% Ich habe ein Problem mit Abo-Modellen im Allgemeinen und verzichte daher 11% Ich habe aus anderen Gründen kein Interesse (bitte in Kommentaren angeben) 5% Die Microsoft-Spiele interessieren mich generell nicht, deswegen bringt mir die Neuankündigung nichts 5% Mit der Neuankündigung hat mich Microsoft endgültig vom Game Pass überzeugt 4% Ich werde das Probeangebot in Anspruch nehmen und schauen, wie intensiv ich es nutze 4% Als Ergänzung zum normalen Konsum nutze ich den Game Pass bereits länger 4% Downloadspiele können mir gestohlen bleiben, ich kaufe weiterhin alles auf Discs 3% Game Pass und Co. sind die Zukunft – ich kaufe kaum noch Spiele 3%

Ursprüngliche News:

Bereits im Sommer 2014 startete Electronic Arts auf der Xbox One mit EA Access eine Spieleflatrate, die auf demselben Prinzip wie Netflix, Amazon Prime und Co. basiert: Für einen Betrag von 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr erhaltet ihr Zugriff auf zahlreiche ausgewählte Spiele aus dem EA-Katalog sowie bei neuen Spielen des Herstellers eine zehn Stunden umfassende Demo.

Im Februar 2017 zog dann auf der Xbox One auch der Konsolenhersteller Microsoft mit einem eigenen Angebot namens Game Pass nach. Der Preis liegt hier zwar mit 9,99 Euro pro Monat doppelt so hoch, dafür befinden sich in dem Angebot aber nicht ausschließlich die Spiele eines Publishers, sondern auch die von Drittherstellern, darunter beispielsweise 2K, Warner Bros., Deep Silver und Capcom. Eine Einschränkung teilte sich Game Pass bisher aber mit EA Access: Die ohne Zeitbeschränkung zum Download zur Verfügung stehenden Spiele haben in der Regel zumindest bereits mehrere Monate auf dem Buckel. Wer immer die aktuellsten Spiele haben wollte, kam weiterhin nicht herum, sie wie gewohnt zu kaufen.

Diese Woche kündigte Microsoft dann jedoch überraschend an, dass sämtliche Titel der Microsoft-Studios ab dem im März erscheinenden Sea of Thieves von der Veröffentlichung an im Game Pass enthalten sein werden. Wir möchten diese Meldung am heutigen Sonntag zum Anlass nehmen, unsere Userschaft zu fragen, was sie denn von dem Angebot des Xbox Game Pass hält. Hattet ihr die Spieleflatrate womöglich schon vorher abonniert, oder wurde sie nun plötzlich für euch interessanter? Oder könnt ihr mit solchen Flatrate-Diensten generell nichts anfangen? Verratet es uns und diskutiert wie gewohnt auch gerne mit unseren anderen Usern darüber.

An unserer Sonntagsfrage könnt ihr bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.