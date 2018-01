They are Billions: Update 0.6 erschienen // deutsche Lokalisierung

PC

Für den Ende letzten Jahres veröffentlichten Steam-Early-Access-Hit They are Billions ist kürzlich ein größeres Update erschienen, das die Versionsnummer 0.6 trägt. Das Survival-RTS von Numantian Games wurde damit in acht weitere Sprachen übersetzt, darunter auch Deutsch. Der Entwickler weist jedoch darauf hin, dass sich die Lokalisierungen, ebenso wie das Spiel selbst, im Beta-Stadium befinden und noch weiter verbessert werden.

Außerdem erhält das Spiel nun wöchentliche Community Challenges - jeden Montag soll es eine neue Herausforderung geben. Als neue Features wurden Wegpunkte für Patrouillen-, Bewegungs- und Angriffsbefehle, transportierbare Explosivfässer, mehr Hausmodelle und verlassene, reaktivierbare Türme mit dem Patch eingebaut.

They are Billions hat bislang 5.763 Reviews auf Steam erhalten, wovon 88 Prozent positiv ausfallen, und ist dort zu einem Preis von 22,99 Euro erhältlich. Den aktuellen Trailer zum Spiel könnt ihr nachfolgend anschauen.