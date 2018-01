Paragon: Epic Games stellt den Titel ein, Erstattungen möglich

PC PS4

Das Multiplayer-Online-Battle-Arena-Game Paragon, das sich seit 2016 in der PC- und PS4-Beta befand, wird nicht mehr erscheinen. Wie der Entwickler Epic Games jüngst bekannt gab, wird die Entwicklung am 26. April 2018 eingestellt. In einem Statement auf der offiziellen Homepage des Studios heißt es dazu: man sei nach langer Überlegung und internen Diskussionen im Team zu dem Schluss gekommen, dass es für Epic Games keinen Weg gäbe, durch den der Titel auf Dauer ausreichend Spielerschaft generieren und sich als MOBA selbst tragen könnte.

Grund für die Einstellung dürfte der Konkurrent aus dem eigenen Hause sein - Fortnite. Der für das Spiel veröffentlichte Battle-Royal-Modus wurde dermaßen erfolgreich, dass Epic bereits die Entwicklung des sich in der Pre-Alpha-Phase befindenden neuen Unreal Tournament praktisch zum erliegen brachte, so dass der Großteil des Teams sich nun ausschließlich um Fortnite kümmert. Erst vergangene Woche erreichte uns die Meldung, dass der Titel inzwischen 45 Millionen aktive Spieler aufweist, von denen mehr als zwei Millionen gleichzeitig online spielen.

Paragon-Spieler auf beiden Plattformen, die ihr Geld bereits in die Gründerpakete investiert haben, können ihre Ausgaben auf Wunsch zurückerstattet bekommen. PS4-Spieler, die eine Rückerstattung beantragen möchten, sollten ihr PSN-Konto mit dem Epic-Konto verbinden (erstellt eins, falls notwendig). Wer auf dem PC spielt oder sein Konto bereits verbunden hat, kann die Rückerstattung direkt über die offizielle Support-Website von Paragon einfordern.