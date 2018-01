Kingdom Come - Deliverance: Erste Bilder der Limited Collector's Edition

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie bereits im letzten Jahr berichtet, wird das Open-World-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance auch in zwei Sondereditionen erscheinen. Nun hat Chefdesigner Daniel Vavra vom Entwickler Warhorse Studios zwei Fotos auf Twitter geteilt, welche die Inhalte und die Box der "Limited Collector's Edition" zeigen. Eines der Fotos seht ihr oben, das zweite könnt ihr über den Quellenlink erreichen.

Kingdom Come - Deliverance soll nach rund vierjähriger Entwicklungszeit am 13. Februar für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Der Preis der "Limited Collector's Edition" beträgt in der PC-Version 69,99 Euro. Konsolenspieler zahlen 79,99 Euro. Aktuell ist die Edition bei Amazon jedoch nicht verfügbar.