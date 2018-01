GG-Blitzaktion: Eine neue Chance auf Tokyo 42 samt Soundtrack [beendet]

PC XOne PS4

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen hat unser User Gustel. Herzlichen Glückwunsch!

Überraschung, Überraschung! Für all jene von euch, die die gestrige Blitzaktion verpasst haben, oder ganz einfach ihre Chancen auf Tokyo 42 samt Soundtrack-CD und Postkarte verdoppeln wollen, bietet sich hier eine Gelegenheit. Worum es bei dem Titel geht, könnt ihr im nachfolgenden Zitat aus gestriger Verlosung nachlesen:

Als das Liebeskind von Syndicate und GTA bezeichnen die Entwickler von Smac Games ihren Titel Tokyo 42. Geht man vom Bombast eines GTA 5 weg und nimmt sich eher die Entscheidungsfreiheit, die die Serie einem bietet, als Basis für die Aussage, wird klar was gemeint ist. In einer futuristischen, pastellfarbenen Version von Tokio meuchelt ihr euch als athletischer Assassine durch die Unterwelt der japanischen Stadt, als Antrieb für unser Handeln fungiert wie so oft die Rache. Ihr könnt eure Feinde dabei mit Pistolen, Gewehren, Samuraischwertern oder gar vom Rücken eines Motorrads aus erledigen. Die Kamera könnt ihr in acht Stufen drehen, um euer Ziel aus jedem erdenklichen Winkel zu sehen und den besten Infiltrationspunkt zu finden. Das klingt genau nach der Art Spiel, für die ihr euch begeistern könnt? Dann habt ihr bei dieser Blitzaktion die Chance, Tokyo 42 für die PS4 zu gewinnen. Als besonderes Schmankerl hat der Publisher der physischen Version, Strictly Limited Games, uns freundlicherweise noch den Soundtrack auf CD sowie schicke Postkarten zur Verfügung gestellt.

Wie schon gestern gilt auch heute der Hinweis auf den Montagmorgen-Podcast vom 27.11.2017. In diesem war Dennis Mendel, Mitbegründer von Strictly Limited Games, zu Gast. Er plauderte etwas über das erste Projekt seines Studios, Tokyo 42, und welche Kniffligkeiten auf frisch gebackene Publisher zukommen.

Alles, was ihr für die Chance auf den Gewinn tun müsst, ist bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 28. Januar um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der Preise an die Gewinner erfolgt im Laufe des kommenden Montags.

Wir wünschen allein Teilnehmern viel Glück!