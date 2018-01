Dragon Age 4: Bioware äußert sich zu den „Live-Elementen“

Offiziell wurde Dragon Age 4 zwar bisher noch nicht angekündigt, dass daran längst gearbeitet wird, dürfte niemanden überraschen. Vor Kurzem sorgte ein Artikel von Kotaku für einige Fragen unter den Fans. So berichteten die US-Kollegen unter Berufung auf eigene Quellen darüber, dass die Entwicklung des vierten Ablegers der Rollenspielserie irgendwann im vergangenen Jahr neu gestartet wurde und der Titel nun „mehr Live-Elemente“ erhalten soll. Nun hat sich Biowares General Manager Casey Hudson zu dem Thema geäußert. In seinem Statement heißt es dazu:

Wir lesen viele Rückmeldungen zu Dragon Age und ich denke ihr werdet erleichtert sein zu sehen, an was wir arbeiten. Der Fokus liegt auf Story und Charakteren des Spiels. Es ist zwar noch zu früh, um über Details zu sprechen, aber wenn wir über „Live“ sprechen, dann meinen wir lediglich, dass wir das Spiel so gestalten, dass das Storytelling nach dem Ende der Hauptgeschichte fortgesetzt werden kann.