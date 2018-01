Steam: Gratis-WE mit Black Desert Online, Far-Cry-Sale und mehr

PC XOne

Bei Steam könnt ihr an diesem Wochenende das MMORPG Black Desert Online kostenlos ausprobieren und bei Gefallen auch 50 Prozent günstiger erwerben. Der Download ist knapp 29,5 GB groß und ihr könnt bis Sonntag, den 28. Januar 2018, um 22:00 Uhr (deutscher Zeit), die Live-Server des Spiels kostenfrei betreten. Darüber hinaus wurde der Far-Cry-Franchise-Sale gestartet und das Puzzle-Adventure The Witness (Testnote: 7.5), sowie einige weitere Titel im Preis reduziert. Ein paar Beispiele aus dem Store findet ihr unterhalb dieser Zeilen (das komplette Angebot gibt es wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):