For Honor: Season 5 startet im Februar / Dedizierte Server in Kürze

PC XOne PS4

For Honor ab 19,72 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Ubisoft bekannt gibt, wird am 15. Februar die nunmehr fünfte Season des auf Realismus getrimmten Nahkampf-Titels For Honor (im MP-Test, Note: 7.0) starten. Die auf den griffigen Titel "Zeitalter der Wölfe" getaufte Saison bringt neben neue Emotes, Exekutionen und anderen Ausrüstungsgegenständen zudem einige wichtige Updates mit sich. Diese sollen Änderungen am Helden-Balancing, dem Matchmaking und der allgemeinen Verbindungsqualität vornehmen.

Ein wichtiger Punkt für einen besseren Spielablauf dürfte die Implementierung der dedizierten Server darstellen. Durch diese sollen Lags, Host-Migrationen und andere Ärgernisse, die das Spielerlebnis trüben, der Vergangenheit angehören. Das Team arbeitet bereits seit geraumer Zeit an den Servern, Grund für die lange Entwicklungsdauer sei der Umstand, dass For Honor unbeeinflusst von den Arbeiten weiterlaufen solle. Die dedizierten Server werden im Laufe von Season 5 implementiert, einen konkreten Zeitplan hat Ubisoft bisher noch nicht veröffentlicht.

Einigen Helden wurden neue Angriffsketten spendiert, so dass sich diese besser spielen und sich Spieler der Klasse im Vergleich mit anderen Kriegern nicht benachteiligt vorkommen müssen. Anstatt wie bei vergangenen Seasons eine neue Seltenheitsstufe einzuführen, wurde das Waffensystem nun um Veredelungen erweitert. Diese bringen zum einen bessere Werte für eure Waffen mit sich, zum anderen könnt ihr auch einfach mit eurer Ausrüstung angeben. Zudem gibt es drei neue Trainingsmodi für neue Spieler. So kann im Arena-Modus gegen bestimmte Helden angetreten werden, um herauszufinden, wie sich diese am besten kontern lassen und welche Taktiken und Angriffe zum Sieg verhelfen.

Alle Neuerungen findet ihr im unten eingebundenen Trailer zu Zeitalter der Wölfe und im verlinkten Beitrag im Ubisoft-Blog.