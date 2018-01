Star Citizen - Squadron 42: Entstehung von „The Coil“ im Video

PC Linux

Der Entwickler Cloud Imperium Games hat eine weitere „Around the Verse“-Episode veröffentlicht, die sich diesmal um das Standalone-Singleplayer-Spiel Star Citizen - Squadron 42 dreht. In dem halbstündigen Videobeitrag verraten euch der Game Director Chris Roberts und der Marketing-Vice-President Sandi Gardiner mehr über die Entstehung von „The Coil“. Dabei handelt es sich um einen Planeten, den ihr im Verlauf der Kampagne besuchen werdet.

Der Autor David Haddock beschreibt The Coil als einen zerstörten Planeten im Odin-System, der durch die Supernova eines Sterns getroffen wurde und wo nun ein ewiger elektromagnetischer Sturm tobt. Die schwebenden Broken planetarischer Fragmente, Gase und Energie machen es zu einem gefährlichen Gebiet für die Piloten. Diese müssen durch die labyrinthartigen „Tunnel“ des Sturms navigieren, die beim Kontakt das Schiff überladen und so zum Tod der Besatzung führen können. Senior Graphics Programmer Ben Parry bezeichnet die Erschaffung des Planeten aufgrund der Komplexität als einen „technischen Albtraum“. Das Gebiet soll allerdings eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte der Kampagne einnehmen: