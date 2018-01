Fallout 4: Dieses Wochenende kostenlos spielbar mit Xbox Live Gold

PC XOne PS4

Die Free Play Days auf der Xbox One gehen weiter. Wie bereits am letzten Wochenende können Xbox- Live-Gold-Mitglieder auch an diesem wieder ein AAA-Spiel kostenlos spielen. Diesmal handelt es sich um Bethesdas Open-World-RPG Fallout 4 (im Test, Note: 9.5). Neben dem Hauptspiel umfasst das bis zum 28. Januar laufende Angebot auch sämtliche DLC-Inhalte.

Wenn ihr euch nach dem Probespielen zum Kauf entscheidet, wird euer Spielfortschritt übernommen. Dieses Wochenende gelten außerdem folgende, gestaffelte Rabatte je nach Spielversion beziehungsweise Inhalt, den ihr erwerben wollt:

Hauptspiel Fallout 4: 33 Prozent Rabatt

Fallout 4 Game of the Year Edition sowie alle einzelnen DLCs: 40 Prozent Rabatt

Fallout 4 Season Pass: 50 Prozent Rabatt

Am übernächsten Wochenende, dem vom 1. bis zum 4. Februar, wird es das gleiche Angebot (Fallout 4 gratis spielen und Rabatte auf alle Versionen) noch einmal für PC-Spieler geben.