Dead Cells: Konsolen-Versionen erscheinen noch 2018

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Anfang des Jahres sprach Motion Twin über mögliche Konsolen-Umsetzungen von Dead Cells. Wie der französische Entwickler nun in einem Community-Update bestätigte, wird der Metroidvania-Roguelike-Platformer noch in diesem Jahr auch für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Ein genaues Erscheinungsdatum soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Zur Bekanntgabe der Konsolen-Versionen wurde auch ein neuer Trailer veröffentlich, den ihr euch direkt unter dieser Meldung ansehen könnt. Die PC-Version von Dead Cells befindet sich aktuell in der Early-Access-Phase und kann sowohl auf Steam als auch GOG für aktuell 19,99 Euro erworben werden. Motion Twin hat für nächste Woche bereits neue Inhalte zu Dead Cells angekündigt.