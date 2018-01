Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Release am 3. April 2018

PC Linux MacOS

Entwickler Obsidian Entertainment hat heute das Erscheinungsdatum des Old-School-Rollenspiels Pillars of Eternity 2 - Deadfire bekannt gegeben. Das mit Rekordergebnis per Crowdfunding finanzierte RPG soll ab dem 3. April 2018 auf Steam und GOG zum Download bereit stehen und auch in einer physischen Edition im Handel erhältlich sein.

Ihr habt die Auswahl zwischen drei digitalen Versionen von Pillars of Eternity 2 - Deadfire:

Die Standardversion (45,99 Euro) bietet euch lediglich das Basisspiel ohne weitere Extras.

bietet euch lediglich das Basisspiel ohne weitere Extras. Die Deluxe Edition (54,99 Euro) enthält neben dem Basisspiel den offiziellen Soundtrack von Justin Bell, ein Ingame-Pet (Cosmo, das Weltraumschwein), ein spezielles Ingame-Item (Dreispitz mit eingebauter Augenklappe), den Starter Guide zum Pen-and-Paper-Rollenspiel von Pillars of Eternity, eine hochaufgelöste Karte der Spielwelt sowie Band 2 des digitalen Guides von Dark Horse.

enthält neben dem Basisspiel den offiziellen Soundtrack von Justin Bell, ein Ingame-Pet (Cosmo, das Weltraumschwein), ein spezielles Ingame-Item (Dreispitz mit eingebauter Augenklappe), den Starter Guide zum Pen-and-Paper-Rollenspiel von Pillars of Eternity, eine hochaufgelöste Karte der Spielwelt sowie Band 2 des digitalen Guides von Dark Horse. Die Obsidian Edition (69,99 Euro) beinhaltet neben den Inhalten der Deluxe Edition die ersten drei DLCs zum Spiel (Wert jeweils rund 10 Euro).

Die eingangs erwähnte Boxed-Version (siehe Teaserbild) trägt ebenfalls den Titel Obsidian Edition und enthält alle Inhalte ihres digitalen Pendants. Darüber hinaus liegen der Schachtel ein Notizblock, eine Stoffkarte und ein Postkarten-Set bei. Der Euro-Preis ist aktuell noch nicht bekannt, in den USA wird diese Variante mit 79,99 US-Dollar zu Buche schlagen.

Die Vorbestellung ist ab sofort möglich. Alle Vorbesteller sowie die Backer des Spiels dürfen sich über ein Item-Paket namens "Captain's Footlocker" freuen, das folgende Ingame-Gegenstände enthalten wird.