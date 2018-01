Shroud of the Avatar: Offizieller Launch im März

PC Linux MacOS

Seit November 2014 befindet sich das Rollenspiel Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues in der Early-Access-Phase. Aus einer Roadmap für das erste Quartal 2018, die Entwickler Portalarium nun veröffentlicht hat, geht der finale Release-Termin hervor. Demnach wird Forsaken Virtues am 27.3.2018 offiziell erscheinen.

In dem Beitrag gehen die Entwickler noch auf weitere Pläne für das erste Quartal ein. So wollen sie an der Performance des Titels schrauben, den Titel in weitere Sprachen lokalisieren und sicherstellen, dass der Launch reibungslos von der Bühne gehen kann. Auch das User Interface soll überarbeitet werden, die Entwickler wollen an der Story feilen und das Verhalten der Gegner anpassen.

Eine vollständige (englische) Auflistung, was sich Portalarium vorgenommen hat, findet ihr in den Quellen.