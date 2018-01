Amnesia Collection - Kostenlos für 48 Stunden im Humble Store

PS4

Im Humble-Store könnt ihr ab sofort für kurze Zeit kostenlos die Amnesia Collection abstauben, die aus dem Survival-Horror-Adventure Amnesia - The Dark Descent (im User-Artikel), sowie dem Nachfolger Amnesia - A Machine for Pigs (Testnote: 7.5) besteht. Das Angebot gilt für 48 Stunden. Wer die beiden Spiele also für seine Spielesammlung sichern möchte, sollte sich nicht allzu viel Zeit damit lassen. Bei den beiden Titel handelt es sich wie gewohnt um Steam-Keys.

The Dark Descent wurde 2010 von Frictional Games für Windows, Linux und Mac veröffentlicht und erschien 2016 auch für die PS4. Das Spiel folgt dem Protagonisten Daniel, der in einem verlassenen Schloss erwacht und sich nicht an seine Vergangenheit erinnern kann. Während Daniel auf der Suche nach den Erinnerungen durch die unheimlichen Gänge schleicht, versucht er seinen Verstand zu bewahren, indem er Monstern und anderen Hindernissen ausweicht.

Im von The Chinese Room entwickelten A Machine for Pigs folgt ihr Daniels Urgroßneffen Oswald Mandus, einen wohlhabenden Unternehmer, der nach einer katastrophalen Expedition in den aztekischen Ruinen in Mexiko von einer Tropenkrankheit geplagt wird. In seinem Fieberwahn sieht Oswald eine obskure, höllische Maschine und als er wieder in seinem Haus zu sich kommt, stellt er fest, dass diese aus unerklärlichen Gründen zum Leben erwacht ist...