Switch: Offenbar Umsetzungen von de Blob & Legend of Kay geplant

Die beiden Action-Adventure de Blob und Legend of Kay - Anniversary werden offenbar in naher Zukunft für die Nintendo Switch angekündigt. Darauf lassen zumindest die entsprechenden Produkteinträge schließen, die kurzzeitig in verschiedenen Gamestop-Stores in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen auftauchten und wenig später wieder entfernt wurden.

Die gleichen Online-Shops haben letzte Woche bereits Produkteinträge zu einem Remaster von Red Faction - Guerrilla online geschaltet, nur um diese kurz darauf wieder zu entfernen. THQ Nordic hatte in der Vergangenheit verkündet, mehr ältere Titel aus dem hauseigenen Katalog für aktuelle Konsolen zu bringen. de Blob ist derzeit für PC, Xbox One, PS4 und die Wii erhältlich, während Legend of Kay Anniversary für PC, Mac, PS4, PS3, Xbox 360 und die WiiU erschienen ist.