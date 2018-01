Miitomo: Nintendo-App wird im Mai eingestellt

iOS Android

Im März 2016 wurde mit Miitomo die erste offizielle Smartphone-App von Nintendo veröffentlicht. Im Mai diesen Jahres, etwas über zwei Jahre später, wird das kleine Programm den Weg alles Irdischen gehen. Wie auf der offiziellen Homepage verkündet wurde, läuft Miitomo noch bis zum 9. Mai, danach ist Feierabend. Konkret soll die Abschaltung um 9 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Vor dem endgültigen Aus wird noch ein letztes Miifoto-Event abgehalten, das ab sofort läuft. Nach dem Ende am 27. April werden bis zu zwanzig Fotos ausgesucht, die dann auf der offiziellen Miitomo-Seite präsentiert werden.

Konkrete Gründe für die Einstellung von Miitomo gehen aus dem Statement nicht hervor. Wir können nur vermuten, dass nach dem doch relativ erfolgreichen Start der App die Nutzerzahlen sehr schnell zurück gegangen sind. Auch ist denkbar, dass Nintendo den Fokus auf andere mobile Programme legen will.

Ab sofort können die Nutzer der Mii-Kommunikationsplattform keine Münzen mehr erwerben. Bis zur Abschaltung gewährt Nintendo aber tägliche Login-Boni in Form von Münzen und Spiel-Tickets, so dass die verbleibenden Nutzer noch Minispiele daddeln und den Miitomo-Shop nutzen können.

Startet ihr die App nach dem 9. Mai, dann seht ihr lediglich eine Meldung, dass der Service beendet wurde. Dementsprechend könnt ihr auch keine Nachrichten mehr lesen oder Items nutzen, die ihr im Shop erworben habt. Es ist jedoch möglich, euren Mii zu befreien, hierzu müsst ihr euren Nintendo-Account (sofern vorhanden) lediglich im verbleibenden Zeitraum mit der App verknüpfen. Zusatzcharaktere könnt ihr als QR-Code speichern, diese könnt ihr dann in den Mii Maker auf der Nintendo-3DS-Familie, beziehungsweise der WiiU übertragen.

Die in Miitomo erstellten Fotos solltet ihr vor Ablauf der Frist auf euren Smartphone speichern, habt Interesse daran, diese zu Gedenkzwecken aufzuheben. Auf Miitomo basierende Klamotten oder Icons in eurem Nintendo-Account oder in Super Mario Run (im Test, Note: 6.5) werden nach dem 9. Mai nicht mehr zur Verfügung stehen, hier gibt es auch keine Möglichkeit, diese zu retten.