Bioware: Zukunft des Studios hängt angeblich von Anthem ab

PC XOne PS4

Einer Meldung von Kotaku zufolge soll die Zukunft des Entwicklers Bioware von dem kommenden Titel Anthem abhängen. Wie die US-Kollegen unter Berufung mehrerer Entwickler-naher Quellen berichten, sei der EA-Entwickler in den letzten Monaten praktisch zu einem Ein-Spiel-Studio geworden und die meisten Mitarbeiter wurden zusammengezogen, um am ambitionierten Multiplayer-Actionspiel arbeiten. So soll laut Quelle nur noch ein kleines Team Biowares MMORPG Star Wars - The Old Republic (Testnote: 8.5) betreuen und am nächsten Dragon Age arbeiten, während der Großteil der Teams von Edmonton und Austin sich nun um Anthem kümmert. Und wie der Insider berichtet, soll unter den Mitarbeitern das Gefühl herrschen, dass die Zukunft des Studios „untrennbar mit diesem Spiel verbunden ist“.

Nach Angaben von drei Quellen aus dem Entwickler-Umfeld soll das im Rahmen der E3 2017 angekündigte Anthem nicht mehr wie zuvor geplant im Herbst dieses Jahres, sondern erst 2019 erscheinen. Der auf der Messe genannte Termin „Herbst 2018“ sei laut einer der Quellen „niemals realistisch gewesen“. Konkrete Termine gäbe es derzeit nicht und die Anthem-Entwickler müssen für die Beta, den EA-Access und zukünftige Patches und Updates planen, doch die Insider halten es für unwahrscheinlich, dass Electronic Arts es dem Studio erlauben wird, das Spiel weiter als bis März 2019 zu verschieben. Ende März geht bekanntlich das Fiskaljahr des Unternehmens zu Ende und wie die meisten anderen börsenorientierten Firmen nutzt EA den Finanzkalender als Grundlage für alle seine Entscheidungen, da sich die im Finanzbericht genannte Daten auf die Entscheidungen der Investoren auswirken.

Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass Bioware seine Kräfte für die Entwicklung eines Spiels bündelt - so wurde es bereits bei Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0) und Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) gehandhabt - doch Anthem ist das erste neue Bioware-Franchise seit acht Jahren und das Gefühl sei laut dem Insider ein anderes. Es herrsche unter den Mitarbeiter die Überzeugung, dass, wenn Anthem die Erwartungen von EA nicht erfüllt, Bioware sich stark verändern könnte, insbesondere nach der Enttäuschung von Mass Effect - Andromeda, die dazu führte, dass EA das Bioware-Studio in Montreal in das Team von EA Motive integrierte. Wie der Insider zudem verrät, habe Bioware ein turbulentes Jahr 2017 hinter sich und es habe einige große Veränderungen innerhalb der Studios gegeben. So wurde die Entwicklung des neuen Dragon-Age-Titels von Grund auf neu gestartet. Dabei soll das Spiel nun „mehr Live-Elemente erhalten“. Der Hauptfokus soll aber dennoch weiterhin auf der Story und den Charakteren liegen. Den ganzen Artikel könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen.