Fortnite: Update 2.3.0 erschienen

PC XOne PS4 MacOS

Fortnite wurde mit einem neuen Update auf Version 2.3.0 gebracht. Die Aktualisierung bringt Änderungen für den Battle-Royale- sowie den Rette-die-Welt-Modus mit sich.

Im Battle Royale könnt ihr nun mit Hilfe des Saufkruges eure gesamte Ausdauer sowie euren kompletten Schild wiederherstellen. Jedoch sollte das in einer ruhigen Situation geschehen, bis der Humpen geleert ist gehen 15 Sekunden ins Land.

Neben dem Heiltrank werden noch zahlreiche andere Änderungen am kostenfreien Battle-Royale-Modus von Fortnite vorgenommen. Einen Auszug findet ihr nachfolgend, den kompletten Changelog für beide Spieldmodi könnt auf der Homepage von Epic Games nachlesen.

Automatische Laufen wurde hinzugefügt

Zielfhilfe auf Konsolen kann deaktiviert werden

Vorzeitiges Verlassen eines Matches führt dazu, dass der Spieler keine Punkte mehr bekommt

Viele Bugfixes und Anpassungen

Im Rette-die-Welt-Modus feiert das Mutantensturm-Event seine Rückkehr. In diesem könnt irh Sturm-Tickets und besonders wertvolles Loot verdienen. In dieser Ausgabe des Events treten die Stürme in höherer Zahl auf.

Alle weiteren Änderungen am Rette-die-Welt-Modus findet ihr ebenfalls auf der offiziellen Epic-Games-Homepage.