Pillars of Eternity 2 - Deadfire: THQ Nordic übernimmt den Vertrieb

THQ Nordic wird den weltweiten Vertrieb der physischen Ausgabe von Pillars of Eternity 2 - Deadfire übernehmen. Das Rollenspiel, welches aktuell von Obsidian Entertainment für PC, MacOS und Linux entwickelt wird, wurde mit einem Rekordergebnis von über 4,4 Millionen US-Dollar auf Fig.co finanziert und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Fortsetzung zu Pillars of Eternity (zum Test, Note: 8.5) schickt euch auf eine gefährliche Entdeckungsreise, auf der ihr einen Gott jagen sollt, um so eure eigene Seele zu retten. Gegenüber dem ersten Teil sollen unter anderem die Grafik, die Spielmechaniken sowie das Begleiter-Beziehungssystem verbessert werden. Nähere Informationen zu den Inhalten der verschiedenen Editionen, zum Preis und dem genauen Release-Termin sollen in Kürze folgen.