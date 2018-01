The Banner Saga 3 soll bereits in diesem Sommer erscheinen

PC XOne PS4

The Banner Saga 3 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Das Rundenstrategie-Sequel The Banner Saga 3 wird offenbar früher als erwartet fertig. Wurde während der letztjährigen, äußerst erfolgreich durchgeführten Kickstarter-Kampagne noch der Dezember des Jahres 2018 als Release-Termin angepeilt, so ließ Entwickler Stoic nun per Discord (veröffentlicht über Reddit) verlauten, dass man die Veröffentlichung des Spiels "irgendwann im Sommer" plane. Möglicherweise hängt der zügigere Release mit dem großen Kickstarter-Erfolg zusammen, denn die Entwickler konnten mit rund 416.000 US-Dollar mehr als das Doppelte des Zielbetrages einnehmen.

Parallel wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal der erste Trailer mit Inhalten zum Spiel veröffentlicht. Die Video-Reihe soll euch auf den Release einstimmen und nach und nach wichtige Persönlichkeiten aus dem Spiel präsentieren. Den Anfang macht der Varl Fasolt, ein loyaler und mächtiger Krieger. Den Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen. Aber Achtung: Falls Ihr die beiden ersten Teile der Reihe noch spielen möchtet, besteht durch den Trailer Spoiler-Gefahr.