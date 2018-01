Kingdom Come - Deliverance: Feature-Video zeigt Quest-Mechaniken

PC XOne PS4 Linux MacOS

Für das am 13. Februar 2018 erscheinende Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (zur Preview) hat Entwickler Warhorse Studios auf YouTube ein neues Video veröffentlicht, das euch einige elementare Spielmechaniken näherbringen soll. Beispielsweise erfahrt ihr darin mehr über Diplomatie in Gesprächen mit NPCs. Im Spiel soll eine Möglichkeit des Feilschens integriert sein, um die Preise bei den Händlern zu drücken. Weiterhin sind das Kämpfen mit Schwert und Schild ebenso Fähigkeiten für einen werdenden Ritter wie die tödliche Präzision mit einem Langbogen, wenn ihr sie denn beherrscht.

Desweiteren wird der Charakterbildschirm mit seinen diversen Ankleide- und Rüstungsslots erläutert. Für die Leisetreter unter euch wird es Fähigkeiten wie Schleichen und Schlösser knacken geben, die im Böhmen des 15. Jahrhunderts geübt werden wollen. In dem 16 Quadratkilometer großen Terrain darf natürlich auch keine Schnellreisefunktion fehlen, die aber einige Nachteile mit sich bringen wird. Denn ihr werdet nicht instant an euer Ziel transportiert, sondern die Welt wird weiterhin simuliert – einschließlich möglicher Überfälle, Ermüdungserscheinungen und sonstiger denkbarer Möglichkeiten. Ähnlich sieht es bei zu häufigem Schnellspeichern aus, welches mit dem virtuellen Konsum von Schnaps geahndet wird: Bei mehrmaligem Verzehr verschwimmt das Bild und ihr werdet somit handlungsunfähig.

Am Ende des Videos wartet noch eine Quest mit einer Verfolgungsjagd zu Pferd auf euch, bei der ein deutscher Ritter zu einem Duell gestellt wird. Dabei wird auch auf die Reitmechanik sowie auf Kampftaktiken bei Gegnern in Plattenrüstung eingegangen. Das Entwicklervideo zu Kingdom Come - Deliverance könnt ihr euch nachfolgend ansehen.