Battlefleet Gothic - Armada 2: Fortsetzung zum Weltraum-RTS angekündigt

PC

Battlefleet Gothic - Armada 2 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Der Publisher Focus Home Interactive hat einen Nachfolger zu Battlefleet Gothic - Armada (im Test, Note: 7.5) angekündigt. Das schlicht Battlefleet Gothic - Armada 2 betitelte Weltraum-Echtzeit-Strategiespiel ist erneut im Universum des Tabletop-Spiels Warhammer 40.000 von Games Workshop angesiedelt und soll auf den Grundlagen des ersten Teils aufbauen, aber dabei "größer, umfangreicher, beeindruckender, und ambitionierter" sein. Es wird ab dem Release alle zwölf Fraktionen des Battlefleet-Gothic-Tabletops und dessen Armada-Erweiterung enthalten. Die Story-Grundlage der Kampagnen sollen der "Gathering Storm" und der "13. Schwarze Kreuzzug" bilden. Darüber hinaus verspricht der Publisher größere Schlachten, einen verbesserten Multiplayer-Modus und mehr Anpassungsoptionen für die Flotten und Schiffe.

Battlefleet Gothic - Armada 2 soll in diesem Jahr für den PC erscheinen. Detailliertere Informationen will Focus Home Interactive bereits am 7. und 8. Februar auf seinem jährlichen Event in Paris bekanntgeben. Den bereits jetzt veröffentlichten Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.