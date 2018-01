Monster Hunter - World: Making-Of der Monsterhatz im Video

PC XOne PS4

Am Freitag wird Monster Hunter - World (GG-Angespielt) offiziell erscheinen. Damit all jene, die es nicht bereits sind, besonders wuschig auf die Monsterjagd werden, hat Capcom nun ein Making-Of-Video veröffentlicht, das ihr euch unterhalb dieser News ansehen könnt.

In dem gut sechseinhalb Minuten langen Clip kommen unter anderem Producer Ryozo Tsujimoto, Executive und Art Director Kaname Fujioka sowie Director Yuya Tokuda zu Wort. Die größte Herausforderung in der Konzeptionsphase sei es laut dem Team gewesen, Monster Hunter in eine zeitgemäße Form zu bringen, ohne dabei die alteingesessenen Fans zu vergraulen.

Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Monster Hunter - World war die Erweiterung des Teams um junge Mitarbeiter. Durch diesen frischen Wind konnten den Serien-Veteranen einige neue Perspektiven aufgezeigt werden.

Solltet ihr es schon gar nicht mehr erwarten können, dann solltet ihr morgen GamersGlobal im Auge behalten. In unserer Stunde der Kritiker zu Monster Hunter - World mit Jörg und Harald könnt ihr schonmal einen ersten Blick auf den Beginn der Monsterhatz werfen, außerdem erwartet euch ein Test zu dem Rollenspiel.