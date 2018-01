PC XOne PS4 MacOS

In unserem Noten-Vergleich zu Subnautica führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Subnautica

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele - Nicht getestet* Gamona 8.0

v. 10 Langweilig wird es auch nicht: Während die Story in langsamen Hüpfern voranschreitet, erkundet ihr mit eurer zunehmend besseren Tech immer entferntere Tiefen des ewigen Ozeans. [...] Nervig sind im Moment nur einige Probleme mit dem Balancing. GameStar /

GamePro - Nicht getestet* GIGA 8.0

v. 10 Das Finden von Antworten sowie das Erforschen neuer Areale spornt an. [...] Ich kann aber auch durchaus nachvollziehen, wenn Subnautica nicht jedermanns Nerv trifft. Es ist ein langsamer Titel, der ein wenig Einarbeit abverlangt. PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 8.0

v. 10 Viele Vertreter der Survival Games bescheren mir mehr Arbeit als Vergnügen. Subnautica ist eine positive Ausnahme. Fast jedes Spielelement wirkt durchdacht und ausgereift, zu den wenigen Ausnahmen gehört die Haltbarkeit der U-Boote.

Durchschnittswertung 8.0 *Zuletzt überprüft: 24.1.2018, 13:20 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.