Staxel: Harvest-Moon/Minecraft-Mix im Voxel-Look jetzt auf Steam

Das Bauernhof-Sandbox-Spiel Staxel ist seit dem 23. Januar 2018 auf Steam als Early-Access-Version verfügbar, nachdem es zuvor nur direkt beim Entwickler angeboten wurde. Staxel bietet Voxel-Landschaften, die ihr ähnlich wie bei Minecraft nach euren Wünschen formen könnt. Das – in Kombination mit einem Crafting-System – hilft euch unter anderem dabei, euren alten Bauernhof wieder flott zu machen.

Ähnlich wie bei Harvest Moon oder Stardew Valley könnt ihr außerdem mit den NPC-Dorfbewohnern interagieren. Neben dem reinen Bauen und der Landwirtschaft stehen euch weiterhin verschiedene Hobbies zur Auswahl. Darüber hinaus bietet Staxel einen Multiplayer-Modus und umfangreichen Mod-Support.

Auch die Person hinter Staxel ist kein Unbekannter: Entwickler Bart van der Werf hat zuvor schon an Starbound mitgearbeitet. Aktuell kostet das Spiel auf Steam 19,99 Euro, der Preis soll auch nach der finalen Veröffentlichung, die momentan für Ende 2018 geplant ist, beibehalten werden. Einen ersten Einblick in die Welt von Staxel gibt euch der offizielle Trailer, den ihr euch nachfolgend ansehen könnt. In unserer Screenshot-Galerie zu Staxel findet ihr außerdem noch weitere Bilder des Spiels.