Epic Games kauft Cloudgine - "keine negativen Folgen für Crackdown 3"

PC XOne

Epic Games, der Entwickler hinter dem aktuell massiv erfolgreichen Fortnite - Battle Royale und der Unreal 4 Engine, gab in einem Statement auf der hauseigenen Homepage den Erwerb des britischen Studios Cloudgine Limited bekannt. Cloudgine hat zuletzt gemeinsam mit Microsoft an Crackdown 3 gearbeitet und die Cloud-gesteuerte Zerstörungsphysik für die Multiplayer-Komponenten des Third-Person-Action-Adventures beigesteuert. Epic Games plant zukünftig diese Technologie fest in zukünftige Versionen seines grafischen Motors zu implementieren:

Seit der Gründung von Cloudgine basiert die Forschung und Entwicklung des Studios auf Epics Unreal Engine 4. Die Cloud Computing- und Online-Technologien von Cloudgine werden den Funktionsumfang der Unreal Engine 4 erweitern und den Entwicklern zukünftig dabei helfen, die kreativen und technischen Grenzen bei der Erschaffung von Spielen, Filmen, Animationen und Visualisierungen durch Fortschritte in der Physiksimulation und der Vernetzung zu erweitern.

Microsoft hat inzwischen auf den Deal reagiert und in einer Stellungnahme gegenüber den Kollegen von Windows Central versichert, dass die Übernahme des Studios durch Epic Games keine negativen Folgen für die Entwicklung von Crackdown 3 haben wird. Dazu heißt es: