Shadow of the Colossus Remake: Foto-Modus vorgestellt / 4K-Gameplay

PS4

Shadow of the Colossus ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Colossus ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Release der grafisch überarbeiteten Neuauflage von Shadow of the Colossus ist nicht mehr weit entfernt. Anlässlich des anstehenden Launchs haben die Entwickler ein neues Video auf YouTube online gestellt, das euch den ins Spiel implementierten Foto-Modus präsentiert. Die Funktionen des Tools werden dabei von Mark Skelton, den Art Director von Bluepoint Games, auf einer PS4-Pro vorgestellt. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Des Weiteren gibt es ein neues, rund 20 Minuten langes Gameplay-Video, das euch zeigt, wie der Titel auf der PS4-Pro in der Ultra-HD-Auflösung (hochskaliert auf 4K) aussieht. Das von Inside-Playstation-Moderatorin Anne Wernicke präsentierte Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Das Remake von Shadow of the Colossus wird am 6. Februar für die PS4 erscheinen.