Kingdom Come - Deliverance: Day-One-Patch bestätigt und weitere Infos

In rund drei Wochen werden Warhorse Studios und Deep Silver das Open-World-Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Preview) für den PC und die Konsolen veröffentlichen. Anlässlich des nahenden Launchs haben die Entwickler in einer Fragt-uns-was-ihr-wollt-Runde auf Reddit einige Fragen der Fans beantwortet und dabei ein paar neue Details verraten.

So hat das Studio bestätigt, dass es am Veröffentlichungstag einen Day-One-Patch für das Spiel geben wird, ohne allerdings Details zu den Verbesserungen zu nennen. Zudem versprachen die Macher den Titel auch nach dem Release für lange Zeit mit Zusatzinhalten zu unterstützen. Außerdem sprachen die Entwickler über die Immersion im Spiel und gaben an, dass es mehr als vier Stunden an Zwischensequenzen im fertigen Spiel geben wird und einige davon werdet ihr nur zu sehen bekommen, wenn ihr bestimmte Entscheidungen im Verlauf des Spiels trefft.

Auf die Frage hin, ob das Studio auch die Modding-Community unterstützen will, antworteten die Entwickler, dass dieses Thema nach dem Release diskutiert wird. Des Weiteren erfahren wir, dass es derzeit keine Pläne gibt, HDR nach dem Launch des Spiels zu implementieren und dass nach dem Release möglicherweise ein Foto-Modus nachgereicht wird. Kingdom Come - Deliverance wird ab dem 13. Februar für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.