Elite - Dangerous: Beyond: Start der Open Beta von Kapitel Eins

PC XOne PS4 MacOS

Elite - Dangerous ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Frontier Developments ändert seine Update-Philosophie für seinen Titel Elite - Dangerous (im Test, Note: 7.0). Die letzte große Erweiterung wurde als kostenpflichtiges Add-On in Form von Elite - Dangerous: Horizons veröffentlicht. Dieses Jahr wird uns der Entwickler mit insgesamt vier großen und kostenlosen Inhaltsupdates versorgen, jedes Quartal soll ein Kapitel dieser Elite - Dangerous: Beyond genannten Erweiterungen erscheinen. Kapitel eins wird an diesem Donnerstag, dem 25.1.2018, in die Open Beta Phase starten und soll voraussichtlich Mitte bis Ende Februar in der finalen Version veröffentlicht werden.

Im Vorfeld wurden drei Livestreams vom Entwickler durchgeführt, in denen die geplanten Änderungen vorgestellt wurden. So soll es ein neues Schiff, die Chieftain, geben. Es wird als mittelgroßes Schiff klassifiziert und wurde hauptsächlich für den Kampf gegen die Thargoiden entwickelt, die gerade viele Systeme und Stationen angreifen. Um die Chieftain zu erwerben, müsst ihr über die Erweiterung Horizons verfügen.

Des Weiteren wird es Änderungen bei den Ingenieuren geben, so dass ihr jetzt noch einfacher und schneller eure Schiffe und die zugehörigen Module verbessern könnt. Für die Händler wurden zudem die Handelsdaten überarbeitet, so könnt ihr nun direkt in der Galaxiekarte herausfinden, wo welche Ware günstig ein- und teuer verkauft werden kann. Auf Wunsch könnt ihr euch auch die Handelsrouten anzeigen lassen. Als weitere Neuerung wird es einen sogenannten Techbroker und einen Materialienhändler geben. Bei ersterem könnt ihr Baupläne für neue Module und Waffen kaufen, bei dem Materialienhändler könnt ihr verschiedene Materialen tauschen.

Das war jetzt nur ein kleiner Teil der geplanten Änderungen. Eine Zusammenfassung aller geplanter Inhalte des ersten Kapitels könnt ihr in unten verlinkten, englischen Forumsbeitrag nachlesen. Auch verlinkt sind die drei jeweils circa einstündigen Livestreams, in denen die Änderungen von den Entwicklern vorgestellt werden. Das Teaser-Video könnt ihr euch direkt unter der News anschauen.