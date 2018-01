God of War: Story-Trailer verrät Release-Termin

PS4

God of War ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

God of War ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Zu der God of War-Serie rund um den zornigen Götter-Schlachter Kratos gibt es einen neuen Story-Trailer, der uns nicht nur etwas mehr zur Hintergrundgeschichte des grimmigen Glatzkopfs und seinem Sohn Atreus näher bringt. Das Video verrät uns auch den Release-Termin des Titels. Ab dem 20. April können wir uns in der nordisch angehauchten Welt auf Großwildjagd begeben.

In dem Trailer, den ihr euch unterhalb dieser News ansehen könnt, sehen wir nicht nur das Vater-Sohn-Duo, auch einige Nebencharaktere werden gezeigt. Weiter zeigt das Video, dass Kratos' Sohn wohl nichts von den früheren Taten seines alten Herren weiß, jedoch zu spüren scheint, dass etwas nicht im Reinen ist. Laut dem Video läuft God of War auf der PS4 Pro in (wenn nötig hochskaliertem) 4K.

Im offiziellen Playstation Blog finden sich weitere Infos zum neuen God of War. So erhält jeder Vorbesteller drei legendäre Schild-Designs, ordert ihr den Titel bei teilnehmenden Händlern vor, erhaltet ihr zudem den "Luck of Ages"-Erfahrungspunkte-Boost. Dieser gewährt +10 auf Glück sowie einen zusätzlichen Verbesserungsslot.

Es werden drei verschiedene Versionen von God of War zum Kauf angeboten, ziehen wir das Spiel ohne irgendwelche Extras ab. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über die Pakete, aus denen ihr bei Interesse wählen könnt:

Collector's Edition:

23 Zentimeter große Statue von Kratos und Atreus

Das Spiel im schwarzen Steelbook

Eine auf Stoff gedruckte Karte der Spielwelt

Zwei geschnitzte Figuren der Nuldra-Brüder

Einen Lithografen-Druck

Ein digitaler Comic von Dark Horse

Ein digitales Artbook

Digitale Extras: Death’s Vow-Rüstungsset, Exile’s Guardian-Schild und ein GoW PS4-Design

Limited Edition:

Das Spiel im schwarzen Steelbook

Ein Dark-Horse-Artbook

Digitale Extras: Death’s Vow-Rüstungsset, Exile’s Guardian-Schild und ein GoW PS4-Design

Digital Edition:

Das Spiel als Download

Ein digitaler Comic von Dark Horse

Ein digitales Artbook

Digitale Extras: Death’s Vow-Rüstungsset, Exile’s Guardian-Schild und ein GoW PS4-Design

Wie viel ihr für die einzelnen Versionen bezahlen müsst, ist bisher noch nicht bekannt.