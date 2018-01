Xbox Game Pass: Exklusivtitel in Zukunft beim Release im Abo spielbar

XOne

Der Xbox-Boss Phil Spencer gab soeben via Xbox Wire neue Pläne für den kostenpflichtigen Xbox Game Pass bekannt. In Zukunft sollen alle Exklusivtitel beim Release auch direkt in das Abo-Programm aufgenommen werden und den Nutzern des Dienstes von Anfang an zur Verfügung stehen. Damit möchte der Redmonder Hersteller mehr Spieler als Abonnenten gewinnen.

Den Anfang macht das Online-Piratenabenteuer Sea of Thieves, das am 20. März dieses Jahres auf den Markt kommt und gleichzeitig auch im Xbox Game Pass landen wird. Auch kommende Spiele, wie State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) und Crackdown 3, sowie zukünftige Ableger bekannter Microsoft-Franchises, wie Halo, Forza und Gears of War, werden genannt.

Microsoft reagiert zudem auf die Bitten der Spieler, mehr Abo-Optionen zu liefern und stellt in Zusammenarbeit mit Gamestop eine sechsmonatiges Game-Pass-Karte vor, die beim Händler ab dem 20. März zum Preis von 59,99 Euro angeboten wird. Der Pass kostet monatlich 9,99 Euro und gewährt euch Zugriff auf über 100 Spiele aus dem Xbox One- und dem abwärtskompatiblen Xbox 360-Portfolio. Interessierte können das Abonnement für 14 Tage kostenlos testen.