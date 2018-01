R.B.I. Baseball 18: Offizielles Spiel zur MLB kommt im März

Switch XOne PS4 iOS Android

Zu R.B.I. Baseball, einer der ältesten Sportspieleserien der Welt, erscheint im März 2018 ein neuer Serienableger. Der von MLB Advanced Media, dem internen Spielestudio der Major League Baseball, entwickelte Titel ist für die Playstation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch sowie für die Mobil-Plattformen Android und iOS angekündigt. Coverstar der neuesten Ausgabe ist Francisco Lindor von den Cleveland Indians.

Vor 30 Jahren erschien R.B.I. Baseball für das Nintendo Entertainment System und wurde bis 1995 in nahezu jährlichen Neuauflagen für verschiedene Konsolen weitergeführt. Im Jahr 2013 erwarb die MLB (Major League Baseball) die Lizenz des Spiels und ließ die Reihe ab 2014 neu aufleben. Für R.B.I. Baseball 18 werden zwei neue Spielmodi versprochen: Im Franchise-Modus könnt ihr euer eigenes Baseball-Team über mehrere Saisons managen, im Home-Run-Derby-Modus einen Freund oder die KI zu einem "ultimativen Schlagabtausch" herausfordern. Weitere neue Features sind über 100 historische Spieler, komplett überarbeitete Spielermodelle mit neuen Animationen, bessere Lichteffekte und Texturen in den Stadien und fortlaufende Kader-Updates, die ihr auch in euren bestehenden Franchise-Spielstand importieren könnt.

Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu R.B.I. Baseball 18 anschauen.