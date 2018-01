Steamworld Dig erscheint für Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4 WiiU 3DS PSVita Linux MacOS

Nachdem der schwedische Entwickler Image & Form das 2D-Bergbauabenteuer Steamworld Dig 2 im September letzten Jahres für die Switch umsetze, wurde nun auch der Vorgänger für die Hybrid-Konsole angekündigt. Wie das Studio via Twitter bekannt gab, wird Steamworld Dig ab dem 1. Februar zum Preis von 9,99 Euro für das Nintendo-System erhältlich sein.

Steamworld Dig wurde 2013 zuerst für Nintendo 3DS veröffentlicht und im selben Jahr noch für Windows, Mac und Linux nachgereicht. 2014 folgten dann die Umsetzungen für PS4, PS-Vita und die WiiU. Die Xbox One wurde erst 2015 bedient. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des dampfbetriebenen Roboters Rusty und müsst euch mit einer Spitzhacke bewaffnet immer tiefer in den Untergrund vorkämpfen, um verborgene Geheimnisse und Schätze zu finden. Dabei nutzt ihr auch hilfreiche Werkzeuge und Objekte, wie einen Bohrer oder Dynamit, die im Verlauf des Spiels verbessert werden können. Das Spiel setzt auf prozedural generierte Welten, die den Wiederspielwert steigern sollen. In der Fortsetzung sind die Welten hingegen per Hand gestaltet.