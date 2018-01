PUBG Corporation: Büro in Amsterdam öffnet im Februar seine Pforten

PC XOne

Es scheint kein Halten für Playerunknown's Battlegrounds (im Xbox-One-Test, Note: 7.0) zu geben. Erst kürzlich konnte die Xbox-One-Version die Drei-Millionen-Spieler-Marke knacken und wie der CEO des Entwicklerstudios PUBG Corporation, Chang Han Kim, nun gegenüber Gamesindstry.biz bestätigte, wird im Februar ein neues Büro in Amsterdam eröffnet. Nach Santa Monica, Shanghai und Tokio ist die europäische Zweigstelle somit die vierte Geschäftsstelle des Unternehmens.

Wir waren von dem globalen Erfolg überrascht und fühlen uns in der Verantwortung, das Spiel stetig zu verbessern, deshalb erweitern wir unser Unternehmen und hoffen, in ein paar Gebieten in diesem Jahr neue Büros eröffnen zu können.

In Amsterdam werden 50 neue Angestellte ihren Arbeitsplatz finden. Die eine Hälfte kümmert sich um die Spieleentwicklung, währen die anderen 50 Prozent den Fokus auf Wachstum und Marketing legen sollen.

Chang Han Kim verspricht sich von neuen Zweigstellen nicht nur stabilen Wachstum für Playerunknown's Battlegrounds sondern auch die Möglichkeit, große Turnier abhalten zu können. Amsterdam sei taktisch gut gelegen, um den wichtigen europäischen Markt zu erschließen, in dem PUBG eine große Fangemeinde hat.

Die Suche nach neuen Mitarbeitern sei allerdings nicht so einfach wie gewünscht gewesen.

Schnell genug neue Leute anzustellen ist immer schwierig, außerhalb unserer Büros in Korea ist es sogar noch anstrengender.

Trotz all der Expansion gibt es laut Kim aktuell allerdings keine Pläne für PUBG 2.0. Der Fokus des Unternehmens lag zunächst darauf, den Titel aus der Early-Access-Phase zu bringen. Nun gilt es, die kleinen und großen Fehler auszubügeln, sowie ein besseres Spielerlebnis zu bieten.

Weiter stritt er die angeblichen Pläne ab, es würde über einen Film nachgedacht. Diese Falschaussage gab lediglich aufgrund einer Aussage von ihm zustande, in der er angab, Battlegrounds solle ein multimediales Franchise werden. Was er jedoch mit dieser Aussage meinte war, dass Übertragungen von Matches oder Turnieren auch für Nicht-Spieler interessanter gestaltet werden sollen, so dass diese dem Titel auch eine Chance geben.