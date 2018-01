Metal Gear Survive: Ohne Lootboxen, mit Mikrotransaktionen & Always-On

PC XOne PS4

In ziemlich genau einem Monat, am 22. Februar, wird Metal Gear Survive (GG-Angespielt) erscheinen. In dem Spin-Off der Stealth-Reihe gilt es eine Basis gegen Wellen von untoten Soldaten zu verteidigen, wahlweise alleine oder online im Koop mit drei weiteren Spielern.

Wie der Game Producer Yuji Korekado nun in einem Interview mit der englischen Ausgabe des offiziellen Playstation-Magazins angab, wird es in Metal Gear Survive weder Lootboxen noch Pay-to-Win-Mechaniken geben. Zwar sind Mikrotransaktionen für den Titel geplant, diese sollen sich aber an denen aus Metal Gear Online und Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (im Test, Note: 8.5) orientieren. Während bei Ersterem verschiedene Accessoires gegen Echtgeld erworben werden können, bietet sich uns bei MGS5 die Möglichkeit, unsere Basis zu versichern, um so finanziell gegen etwaige Schäden abgesichert zu sein. Wie genau die angebotenen Leistungen aussehen werden, verriet Korekado noch nicht.

Die Kollegen von Gamespot haben im Zuge einer Previewsession zudem die Information erhalten, dass Metal Gear Survive einen Onlinezwang mit sich bringen wird. Selbst wenn ihr nur die Singleplayer-Kampagne spielen wollt, müsst ihr zwingend mit dem Internet verbunden sein. Laut Konami sei das nötig, um einen nahtlosen Übergang zwischen Single- und Multiplayer ermöglichen zu können. Zudem werde es für die Entwickler so leichter, nach dem Release beständig neue Inhalte zur Verfügung zu stellen.

Interessanterweise hat Gamespot im Zuge der Anspielsession bereits das Shop-Menü zu Gesicht bekommen. Zwar dürften die angebotenen Objekte noch nicht final sein, jedoch unterstützen sie die Aussagen von Yuji Korekado teilweise. So können beispielsweise Verteidiger für unsere Basis erworben werden, jedoch gibt es auch explizite Boost-Pässe, die uns mit mehr Battle Points versorgen. Natürlich können sich die Shopinhalte bis zum Release aber noch ändern.