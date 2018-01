Peter Molyneux über Features, die er gerne im neuen Fable sehen würde

PC 360 XOne

Vergangene Woche bestärkte ein Bericht von Eurogamer.net die bisherigen Gerüchte, dass bei Playground Games (Forza-Horizon-Serie) aktuell ein neues Fable entstehen würde. Nun meldete sich auch der Serienschöpfer Peter Molyneux zu Wort und verriet in einem Interview mit IGN.com, welche Ideen und Features er gerne in einem neuen Fable-Spiel sehen würde.

Laut dem Macher wäre es recht interessant, wenn die Entwickler die Geschichte des Spiels vor den Ereignissen des ersten Teils, während der dramatischen Gründung der Gilde ansetzen würden, die in den ersten beiden Fable-Spielen erwähnt wird. So wäre Albion viel primitiver, die Magie mehr naturverbunden und das Kampfsystem um einiges brutaler. Zudem wäre dies eine großartige Gelegenheit, um die Spieler direkt in den Gründungsprozess einzubeziehen.

In Hinblick auf das Kampfsystem wünscht sich Molyneux konkret, dass es brutal, intuitiv und flüssig wird und permanente Narben an den Charakteren hinterlässt. Die Waffenauswahl könnte Kurz- und Langschwerter, Dolche, Speere, Langbögen und Armbrüste umfassen, die jeweils ein eigenes Kampfgefühl vermitteln. Das Magiesystem sollte komplett überarbeitet werden und den Spielern die Möglichkeit bieten, ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten zu erschaffen.

Spieler könnten zudem in der Lage sein, ihre Gefährten selbst zu wählen, sei es ein Hund, eine Katze, ein Vogel oder selbst ein Goldfisch, die einem bei der Magie assistieren und eine Bindung zum Charakter entwickeln. Zudem sollten die Spieler laut dem Entwickler ein eigenes Pferd besitzen, das sie trainieren, sowie auch ein eigenes Haus, das sie von Grund auf selbst aufbauen und weiter ausbauen können bis zu einem Zustand, der „einem echten Helden gerecht wird“.

Des Weiteren wünscht sich Molyneux ein Bestiarium, das „Horden kleinerer Kreaturen, reitbarer Drachen und göttergroßen Riesen“ umfasst. Spieler sollen zudem ihre Klassenrichtung durch ihre Spielweise definieren können. Wer viel schleicht und gerne Sachen stiehlt, wird irgendwann zu einem Dieb und wer sich stets an einen Ehrenkodex hält, könnte zu einem Ritter werden.

Ob das Team von Playground Games irgendwelche Ideen und Vorschläge von Molyneux aufgreift, wird die Zukunft zeigen. Bisher gibt es nicht mal eine offizielle Ankündigung. Vielleicht werden wir im Rahmen der diesjährigen E3 etwas Konkretes zu dem Titel erfahren.