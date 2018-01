Far Cry 5: Ubisoft gibt Systemanforderungen bekannt

PC XOne PS4

Far Cry 5 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 5 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat die offiziellen Systemanforderungen für den Shooter Far Cry 5 (im Preview) bekannt gegeben. Demnach sollte euer Rechner mindestens die folgende Hardware verbaut haben, damit ihr in Montana zumindest in 720p auf Sektenjagd gehen könnt:

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-2400 mit 3.1 GHz oder AMD FX-6300 mit 3.5 GHz

Grafikkarte: AMD R9 270 oder Geforce GTX 670

Grafikspeicher: 1 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Für 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde gestalten sich die Anforderungen schon deutlich fordernder:

Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-4770 mit 3.4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 mit 3.2 GHz

Grafikkarte: AMD R9 290X oder Geforce GTX 970

Grafikspeicher: 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Far Cry 5 kann auf dem Heimrechner natürlich auch in 4K gespielt werden. Dazu solltet ihr dann nebst passendem Monitor noch folgende Hardware unter dem Tisch stehen haben, um 30 fps bei hohen Einstellungen zu erreichen:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-6700 mit 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X mit 3.6 GHz

Grafikkarte: AMD RX Vega 56 oder GeForce GTX 1070

Grafikspeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Damit der Vollständigkeit genüge getan wird, wollen wir euch auch die für 4K mit 60 Bildern pro Sekunde nötigen Bauteile nicht vorenthalten:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel Core i7-6700K mit 4 GHz or AMD Ryzen 5 1700X mit 3.4 GHz

Grafikkarte: AMD RX Vega 56 CFX oder GeForce GTX 1080 SLI

Grafikspeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

In den Einstellungen wird euch Far Cry 5 vielfältig Anpassungsoptionen bieten. So könnt ihr den FOV (Field of View) nach euren Wünschen anpassen, die Framerate begrenzen, und an der Auflösung schrauben wie ihr wollt. Eine VRAM-Auslastungsanzeige sowie ein nachfolgender Benchmark zeigen euch, ob ihr zu weit gegangen seid.