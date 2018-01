Rocket League: Cross-Plattform-Parties kommen in diesem Jahr

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Rocket League ermöglicht zwar schon seit geraumer Zeit Cross-Plattform-Spiele zwischen PC und PS4 beziehungsweise zwischen PC, Xbox One und Nintendo Switch. Allerdings hat die Multiplayer-Funktion eine entscheidende Einschränkung: Ihr könnt nicht mit Freunden auf anderen Systemen ein gemeinsames Team eröffnen und gemeinsam öffentlichen Partien beitreten. Das allerdings soll sich in diesem Jahr ändern, wie Psyonix einem Fan auf Nachfrage via Twitter mitteilte. Eine genauere Angabe als "2018" bleibt der Entwickler noch schuldig. Auch ist derzeit noch ungewiss, ob die Cross-Plattform-Parties für alle unterstützten Konsolen-Kombinationen kommen.