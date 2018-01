Sonic-Schöpfer Yuji Naka startet bei Square Enix durch

Bildquelle: Twitter (@nakayuji)

Wie der Sonic-Schöpfer Yuji Naka kürzlich seine Fans über Twitter informierte, ist er ab sofort bei dem japanischen Entwickler und Publisher Square Enix beschäftigt. In seinem Beitrag schreibt der Macher: „Wollte euch nur kurz wissen lassen, dass ich im Januar bei Square Enix angeheuert habe. Ich werde also nach wie vor in der Spieleentwicklung tätig sein und hier an neuen Spielen arbeiten. Ich plane einen unterhaltsamen Titel zu liefern. Freut euch also bitte darauf.“

Yuji Naka hat in seiner Zeit bei Sega als Producer und Programmierer unter anderem diverse Sonic-Titel, darunter die Sonic-the-Hedgehog-Trilogie, Sonic & Knuckles, Sonic Heroes und Sonic Rush erschaffen. Zudem war er als Producer unter anderem auch für Spiele, wie Samba de Amigo, Puyo Pop Fever und das allererste Konsolen-MMO Phantasy Star Online verantwortlich. Im Jahre 2006 verließ er Sega, um mit Prope sein eigenes Indie-Studio zu gründen, das über die Jahre verschiedene Titel für PS3, Wii, 3DS und mobile Geräte produzierte. Das letzte Projekt des Studios war Rodea the Sky Soldier, das 2015 für Wii, WiiU und den 3DS erschien. Welche Art von Spiel Naka bei Square Enix entwickeln wird, ist derzeit noch nicht bekannt.