Vorhang auf für den GamersGlobal-Montagmorgen-Podcast am 22.1.2018. In den Hauptrollen: Jörg Langer und Christoph Vent, die sich über ihre vergangenen Essens-, Spiele- und Serienerlebnisse austauschen, einen Ausblick auf die kommende Woche auf eurer liebsten Spielewebsite geben, im Thema der Woche erste Pläne über das Projekt GG2018 verraten und abschließend noch neun Userfragen beantworten.

Alle Themen im Überblick:

00:33 Christoph und Jörg mussten Schneeschippen

01:37 Ein kurzer Überblick der heutigen Themen

02:04 Weiter geht's mit unserer beliebten Kategorie "Was haben wir zuletzt gegessen?"

03:05 Eine Runde Mitleid für Christoph und seine defekte Xbox

03:13 Die Zeit nutzt er, um Nier - Automata (im Test: Note 9.0) auf PS4 nachzuholen

03:52 Nach seinem Nemesis-Video hat Christoph Isaac -Blut geleckt

04:48 Jörg hat sich am Wochenende mit unseren Raids und der Panasonic GH5 befasst...

09:42 ... und die erste Staffel Stranger Things durchgesuchtet

12:21 Christoph hat sich derweil The End of the fxxxing World angesehen

angesehen 13:29 Netflix und die ganzen Serien...

14:51 Diese Woche auf GamersGlobal: Tests zu The Inpatient und Subnautica , Agony -Preview, Stunde der Kritiker zu Monster Hunter World mit Harald und Jörg, und iMac-Auspackvideo (wenn er dieses Mal unbeschadet ankommt)

19:54 Thema der Woche: GamersGlobal 2018 . Wir haben uns bereits mehrmals in der Redaktion zum Brainstorming und Ausarbeiten von Ideen zusammengesetzt und möchten euch nun einen ersten kleinen Ausblick auf mögliche Neuerungen und Änderungen geben

30:59 Blacksun84 erkundigt sich über den Test zu Civilization 6: Rise and Fall

32:19 vgamer85 checkt die Möglichkeit von Grafikkarten-Tests

35:07 Wolfen möchte wissen, ob wir MMORPGs spielen / gespielt haben

35:47 Faith hätte gerne einen Vergleich zwischen Electric Dreams und Black Mirror

36:54 Akki möchte von Jörg Insiderwissen zur To the Moon -Reihe

37:42 wizace weist uns darauf hin, dass wir das Community-User-Projekt von ChrisL im letzten Podcast hätten erwähnen können. Das stimmt!

38:15 schlammonster hat übrigens User-Rang 30 erreicht. Herzlichen Glückwunsch!

38:33 Tino128 fragt nach einem Nachtest zu Final Fantasy 15 (im Test: Note 8.5)

39:39 revo erkundigt sich nach den neuen Monetarisierungsregeln auf YouTube

40:08 Drapondur interessiert, ob wir in der Redaktion Signalleuchten installiert haben

interessiert, ob wir in der Redaktion Signalleuchten installiert haben 40:50 Bis nächste Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube.