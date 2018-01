Monster Hunter - World: Capcom über die fehlende Switch-Version

PC XOne PS4

Monster Hunter - World ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Monster Hunter - World ab 67,99 € bei Amazon.de kaufen.

Während Monster Hunter - World (Preview) am kommenden Freitag für Xbox One und die PS4 sowie später im Jahr auch für den PC erscheint, wurde eine Umsetzung für die Nintendo Switch bisher nicht angekündigt. In einem Interview mit den US-Kollegen von IGN.com bestätigten die beiden Game Directors Kaname Fujioka und Yuya Tokuda, dass es zumindest im Moment keine Pläne gibt, das Spiel für die Hybrid-Konsole zu bringen. Das begründen die Macher wie folgt:

Einer der Gründe ist es, dass sich der Titel seit fast vier Jahren in Arbeit befindet. Zu der Zeit, als wir uns auf eine Hardware-Auswahl festlegen mussten, haben wir uns für die damals leistungsfähigsten Konsolen dieser Generation entschieden und das waren Xbox One und die PS4. Wir haben diese Entscheidung also getroffen, lange bevor die Nintendo Switch angekündigt oder zum Verkauf angeboten wurde.

Laut den Entwicklern legt das Team bei jedem neuen Titel fest, welche Hardware sich für das eigene Konzept am besten eignet und für die Umsetzung von Monster Hunter - World waren es eben die Konsolen von Sony und Microsoft. Dass derzeit keine Pläne für die Switch existieren, muss natürlich nicht heißen, dass es später nicht trotzdem eine Umsetzung geben kann. Möglicherweise wird sich das Team nach dem Release der PC-Version der Sache annehmen.