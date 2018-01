Telltale Games steigt offenbar auf die Unity-Engine um

Im November vergangenen Jahres führte der Entwickler Telltale Games umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen durch, in Folge derer 90 Mitarbeiter entlassen wurden. Gleichzeitig kündigte das Studio an, dass man sich zukünftig mehr auf eigene Marken und eine höhere Qualität fokussieren möchte. Zudem wurde angedeutet, dass zukünftige Projekte mit einem neuen grafischen Motor realisiert werden. Den aktuellen Stellenausschreibungen zufolge handelt es sich dabei um die Unity-Engine. In der kürzlich veröffentlichten Job-Anzeige wird konkret nach einem Unity Gameplay Engineer gesucht. In der Beschreibung heißt es:

Telltales Gameplay-Programmierer sind dafür verantwortlich, die Visionen der Designer und Künstler zum Leben zu erwecken und einen bedeutsamen Beitrag zur Erschaffung von Benutzerinteraktionen und des Gesamtspiels zu leisten. Es wird in kleinen Produktteams an der Seite von Brancheninnovatoren für Game Narrative Design und Cinematography gearbeitet, um die Grenzen, wie die Spieler die Videospiele konsumieren und erleben, zu erweitern. Du wirst mit Unity und Telltales firmeneigen Tools arbeiten und dabei helfen, erstaunliche Inhalte für die Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC, Mac, iOS und Android zu erschaffen.

Für welche Spiele konkret die Unity-Engine zum Einsatz kommen wird, geht aus der Stellenausschreibung nicht hervor.