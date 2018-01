Squadron 42: Über 3 Stunden Musik vom Fluch-der-Karibik-Komponisten

PC Linux

Cloud Imperium Games hat eine neue Episode von „Reverse the Verse“ veröffentlicht. In dieser Spricht der Community Manager Jared Huckaby unter anderem über die Musikuntermalung von Star Citizen - Squadron 42, die von Geoff Zanelli, dem Komponisten hinter Fluch der Karibik 5 - Salazars Rache, beigesteuert wird. Demnach wurden bereits mehr als drei Stunden Musik für die Standalone-Singleplayer-Kampagne komponiert. Wie Zanelli später selbst verrät, wurden die einzelnen Musikstücke so gestaltet, dass sie sich den Aktionen der Spieler anpassen und fließend ineinander übergehen können, um für jede Situation die richtige Stimmung zu erzeugen.

Die für diesen Zweck entwickelte Musik-Engine erkennt automatisch, ob sich der Spieler gerade in der Unterzahl befindet, den Kampf gewinnt oder verliert und kann so entschlossen, heroisch oder einfach nur atmosphärisch klingen. Laut Zanelli gibt es diverse Variationen jedes Songs, um für jede Szene je nach Geschehen auf dem Bildschirm die richtige Melodie zu liefern. Wie der Komponist im Verlauf des Videos anmerkt, ist er bei seiner Musik ähnlich ambitioniert, wie Chris Roberts bei seinem Spiel. Zudem verrät er, dass die Musik, die im letzten Gameplay-Video zu Squadron 42 zu hören war, später für das fertige Spiel von einem Orchester eingespielt wird.