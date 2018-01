GG-intern: User schlammonster hat Rang 30 geschafft

Gehen wir gleich in medias res: Gratulation an schlammonster für das Erreichen von Rang 30!

Er ist der fünfte GamersGlobal-User seit offiziellem Website-Start im September 2009, dem das gelungen ist. In Wahrheit übrigens bereits vor einer Woche, aber da wir den Rangaufstieg von 29 auf 30 „aus Gründen“ manuell vornehmen und auch jedes Mal eine individuelle News dazu schreiben möchten, hat es ein paar Tage gedauert.

Erstaunlich ist, wie schnell schlammonster Level 30 geschafft hat, nämlich binnen 3 Jahren und 17 Wochen nach seiner Registrierung bei uns. Die dafür nötigen 125.000 EXP holte er zu etwa 22% durch über 20.000 Forumsposts und 2.000 Kommentare, zu 42% durch Screenshots und Steckbriefe, zu 22% durch Korrekturen an Beiträgen anderer User und durch 8% mit News und anderen Inhaltstypen. Wer nun nachrechnet, wird einige zu Hundert fehlende Prozente ermitteln, wir vermuten, dass entweder unsere Statistik nicht vollständig ist oder einige Jahresbelohnungen (EXP-Multiplikator) enthalten sind.

Unsere Befürchtung, dass mit Erreichen von Rang 30 jegliche Lust bei den Entsprechenden wegfällt, sich weiter auf GamersGlobal zu engagieren, ist übrigens in den letzten Jahren geringer geworden: Drei der bisherigen Top 4 (in Reihenfolge der Maximallevel-Erreichung: Stefan1904, ChrisL, Maverick, Claus) sind immer noch aktiv und Stützen unserer Userschaft. Wir hoffen natürlich sehr, dass das auch für schlammonster gelten wird, den wir um ein kurzes Statement zu seinem GG-Werdegang gebeten haben. Hier ist es:

Alsoooo, aufmerksam geworden auf GamersGlobal bin ich via Youtube und einigen SdKs. Die Details sind verschwommen, somit war es wahrscheinlich Nacht und vermutlich auch Alkohol im Spiel. In das Abhängigkeitsverhältnis einer Premium..., 'tschuldigung, damals noch Abo-Ente, hat mich dann wenig später eine SdK-Offensive getrieben. Details sind verschwommen, also war es wohl Nacht und ... so weit, so bekannt. Nachdem die erste Klasse (Jäger, was sonst) schnell ausgemaxxt war, habe ich, eher aus Neugier, die ersten News geschrieben – und Blut geleckt. Höchstwahrscheinlich sehr zum Schrecken der armen, höherrangigen Reporter, die meine literarischen Gehversuche in Form bringen mussten. Ich vermute sie feiern immer noch den Tag, als ich R8 wurde und meine News selbst verantworten durfte. Die Archivar-Talentklasse kam dazu, um für die News nicht immer auf die Steckis der entsprechenden Kollegen warten zu müssen. Der Cutter – nun ja, ein kleiner Completionist steckt wohl in jedem. Die letzte Hürde: Schreiber. Bis ich S10 schaffe, wird es definitiv noch etwas dauern ...