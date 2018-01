The Witcher: Drehbuch zur Pilotfolge der Netflix-Serie ist fertig

PC XOne PS4

Die Netflix-Adaption von The Witcher macht Fortschritte. Wie Showrunner und Executive Producer Lauren Schmidt Hissrich (Marvel's Daredevil, Marvel's The Defenders) jüngst über ihren Twitter-Kanal verriet, ist das Drehbuch zur Pilotfolge bereits fertig.

Details dazu, worum es im Auftakt der Geschichte rund um den weißhaarigen Hexer Geralt gehen wird, wollte sie nicht verraten. Anders als die Spiele, die nach der Handlung der Buchvorlage ansetzen, basiert die Serie direkt auf den Werken von Andrzej Sapkowski. Konkret sollen die beiden Kurzgeschichten „Der Hexer“ und „Das kleinere Übel“ umgesetzt werden, die hierzulande in der Kurzgeschichtensammlung „Der letzte Wunsch“ veröffentlicht wurden. Fans hoffen deshalb darauf, den Kampf mit der Striege in der Pilotfolge zu sehen. Hissrich wollte dazu jedoch noch nichts verraten: „ihr müsst euch gedulden und es selbst sehen“, so die Antwort.

Auf die Anmerkung eines besorgten Followers, Netflix möge ihr genügend Zeit einräumen, so dass sie ihr bestes Ergebnis abliefern kann, antwortete Hissrich: „Es hetzt mich hier niemand. Alle, die in den Prozess involviert sind schätzen Qualität mehr als schnelle Ergebnisse“.