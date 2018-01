We Happy Few: Release verschoben - Entwickler sprechen über die Gründe

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Bioshock-inspirierte dystopische Survival-Spiel We Happy Few (Preview) befindet sich seit 2016 in der Steam-Early-Access-Phase und sollte eigentlich am 13. April dieses Jahres für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen. Doch jetzt wurde der Release nach hinten verschoben. Demnach soll der Titel nun irgendwann im Sommer erscheinen. Wie der COO Sam Abbott und der Creative Director Guillaume Provost in einem neuen Video erklärten, braucht der Titel noch mehr Zeit für den Feinschliff. Vor allem aber werden die ersten Stunden im Spiel überarbeitet, da sie laut dem Entwickler nicht den Rest des Spiel repräsentieren:

Es gibt im Spiel diese Momente, die unvergesslich, witzig und super-seltsam sind und wir freuen uns sehr darauf sie euch zu zeigen. Aber wir hatten das Gefühl, dass die ersten zwei Stunden von Arthurs Geschichte einfach nicht diesen Momenten entsprachen. Mit anderen Worten: Das Spiel startete nicht so unterhaltsam wie es sollte. Aus diesem Grund gingen wir zurück zum Reißbrett und haben einige wichtige Entscheidungen getroffen. Wir haben eine Menge Story-Momente vorgezogen, womit einige für später geplante Dinge nun früher im Spiel passieren. Wir haben auch die erste Insel für Arthur komplett überarbeitet, so dass die ersten Stunden im Spiel sich nun wie eine komplett neue Spielerfahrung anfühlen.

Mit der Überarbeitung sei man sehr zufrieden, allerdings bedeute es auch, dass der Titel sich verspäten werde, so die Entwickler weiter. Auf dem offiziellen Blog des Studios gingen die Macher auch auf die Kritik der Spieler ein, die den Preis von rund 51 Euro für ein Early-Access-Spiel als viel zu hoch empfinden. Für diese bietet das Studio nun ab sofort die Möglichkeit einer Rückerstattung an, ganz gleich, wie viele Spielstunden bereits gespielt wurden. Zusätzlich wurde die Vorbestellungsmöglichkeit für den Titel vorerst deaktiviert und soll erst wieder aktiviert werden, wenn sich das Spiel dem (noch nicht bekannten) Release-Datum nähert.