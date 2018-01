God of War wird laut Game Director ohne Season Pass auskommen

PS4

Während Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio weiterhin fleißig an der Fertigstellung von God of War (zum Anspielbericht von der E3 2016) arbeitet, hat der Game Director und Autor Cory Barlog sich zum Thema Season Pass geäußert. Wie er auf Anfrage eines Followers via Twitter bestätigte, hat das Studio keine Pläne in diese Richtung. Ob es damit heißt, dass es gar keine Erweiterungen zum Spiel geben wird, oder diese einfach ohne die Rabatte, die ein Season Pass bietet, angeboten werden, geht aus dem Tweet leider nicht hervor.

Auf Story-Fragen der Fans wollte Barlog nicht eingehen, erwähnte aber in dem Tweet, dass er erst kürzlich einen weiteren kompletten Spieldurchlauf mit God of War abgeschlossen hat. „Ich habe es gegen Mitternacht beendet und es war immer noch großartig! Aber ich bin ja auch ziemlich voreingenommen“, so der Entwickler. Einen konkreten Release-Termin gibt es nach wie vor nicht. Bisher wurde dieser lediglich auf 2018 eingegrenzt. Ende vergangener Woche gab es neue Hinweise auf einen möglichen Launch im März, die Sony allerdings nicht kommentierte.