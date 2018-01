Tower of Time: Rollenspiel verlässt im April die Early-Access-Phase

PC iOS Linux MacOS Android

Das Singleplayer-Rollenspiel Tower of Time (im Indie-Check), das sich seit Juli 2017 in der Steam-Early-Access-Phase befindet, wird noch im April dieses Jahres veröffentlicht. Dies gab der verantwortliche polnische Entwickler Event Horizon vor Kurzem in einer Pressemitteilung bekannt. Der Release des Spiels ist für Windows, Mac, Linux, iOS und Android geplant.

Tower of Time ist ein klassisches Party-Rollenspiel, das von Spieleserien wie Baldur’s Gate, sowie Might and Magic inspiriert wurde und mit einer rund 30 Spielstunden umfassenden Kampagne aufwartet. In dieser müsst ihr mit eurer selbst erstellten Gruppe aus vielseitigen Kriegern und Magiern die elf Ebenen des mysteriösen Turms der Zeit erkunden. Das Spiel setzt auf Echtzeitkämpfe, die jedoch dank dem sogenannten „Arrow-Time-System“ stark verlangsamt werden können, um taktische Entscheidungen zu treffen. Die Entwickler beschreiben das Features als „Bullet-Time für Rollenspiele“. Wer es mag, kann die kämpfe aber auch ganz pausieren. Es gibt sieben Charakterklassen mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Attributen, die verbessert werden können, sowie zahlreiche Skillmöglichkeiten für jeden Charakter:

Spieler können eine Mischung aus bis zu vier klassenspezifischen offensiven und defensiven Zauberfähigkeiten festlegen, einschließlich magischer Heilungstotems, Steinmauern, um die Angreifer zu blockieren, Waffenverzauberungen, sowie der Fähigkeit, einen allmächtigen Golem zu beschwören. Einige Fähigkeiten können sogar mit Gesten auf dem Bildschirm gezeichnet werden. Die Fähigkeitenbäume warten mit über 500 möglichen Optionen auf, mit denen sich Tausende von einzigartigen Kombinationen für jeden individuellen Spielstil kreieren lassen.

Das Level-System von Tower of Time setzt sich von den Vorbildern ab und kommt ganz ohne Erfahrungspunkte aus. Stattdessen entdeckt ihr im Verlauf eures Abenteuers „antikes Wissen“, das euch neue Fähigkeiten und Levelaufstiege beschert. Das Spiel hat auf Steam bisher über 100 positive Reviews erhalten und kann aktuell zum Preis von 17,99 Euro erworben werden. Derzeit liegt der Titel nur in englischer Sprache vor. Eine deutsche Übersetzung soll aber geplant sein.