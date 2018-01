Switch

Nintendo wird von Kritikern auf der einen Seite gerne vorgeworfen, dass sie sich zu sehr auf ihre eingefahrenen Marken versteifen und letztlich doch immer wieder nur neue Ableger von Mario, Zelda und Co. herausbringen. Auf der anderen Seite sind es aber die Entwickler und Forscher von Nintendo, die immer wieder um Innovationen und frische Ideen bemüht sind. Das beginnt bei der Hardware – man denke etwa an die Wii und ihre Bewegungssteuerung oder aktuell das Hybridkonzept der Switch – und zieht sich bis in die Software, auch wenn sie gerade hier, beispielweise mit Wii Music, gerne mal über das Ziel hinausgeschossen sind.

Mit Nintendo Labo haben die Japaner just vor wenigen Tagen ein neues kreatives Konzept für die Switch vorgestellt. Es verbindet Bastelsätze und Software: Aus mehreren bereits zugeschnittenen Kartons bastelt ihr euch etwa zunächst nach Anleitung ein kleines Klavier zurecht und steckt dort in eine integrierte Halterung euer Switch-Tablet ein, auf dem dann die zugehörige Anwendung läuft. Ähnlich, teils auch in Kombination mit einsteckbaren Joycons, funktionieren auch die angekündigten Basteleien eines Roboters, einer Angel oder einer Motoradlenker-Nachbildung. Auch die Preise für die zwei zum Start verfügbaren Sets stehen schon fest, sie liegen bei rund 70 und 80 Euro – weitere Informationen findet ihr in der News Nintendo Labo: Bastelsets "Toy Con" für Switch vorgestellt.

In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, was ihr von dem neuen Konzept haltet. Hat die Ankündigung das Kind in euch geweckt, oder geht ihr davon aus, dass die Labo-Bastelsets eher früher als später in der Papiertonne landen werden? Nutzt wie gewohnt auch die Kommentarfunktion, um mit anderen Usern über das Thema zu diskutieren.

